Bir dönemin klasikleri arasında yer alan 'Evde Tek Başına', seneler sonra serinin yıldızı Macaulay Culkin'li yeni bir filmle geri dönmeye hazırlanıyor. Deadline'ın haberine göre; ilk iki filmin yıldızı Culkin'in başrolde olduğu yeni bir Evde Tek Başına filmi için çalışmalara başlandı. Henüz konusu ve detayları belli olmayan filmin, klasik hikayeyi yetişkin bir 'Kevin McCallister' gözünden anlatabileceği öne sürüldü.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Macaulay Culkin'in geçtiğimiz yaz 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile görüştüğü ve yeni bir film fikrini paylaştığı iddia edildi. Görüşme sonrası film çalışmalarının başladığı ve yeni projede Culkin'in yalnızca oyuncu olarak değil, hikayenin geliştirilmesine katkı da sağlayacağı öğrenildi. 46 yaşındaki Culkin'in başrolünde yer alacağı filmin senaryosunu da Seth Rogen ile Evan Goldberg'in kaleme alacağı öne sürüldü.

İLK İKİ FİLMDE BAŞROLDEYDİ

1990 yapımı 'Evde Tek Başına' filmi, ailesinin Paris'e giderken evde unuttuğu 'Kevin McCallister'ın iki hırsızla mücadelesini konu ediyordu. Culkin, 1992 yapımı 'Evde Tek Başına 2'de de 'Kevin' rolüne hayat verdi; ancak serinin üçüncü ve dördüncü filmleri tamamen farklı oyuncu kadrosuyla çekildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör