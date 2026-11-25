Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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ATV'de yayınlanan 'Altı Üstü İstanbul' dizisinin başarılı oyuncusu Yüsra Geyik, Nişantaşı'nda bir sanat galerisine gitti. Uzun süre tabloları inceleyip sanat danışmanı Arzu Gündoğdu'dan bilgi alan Geyik, "Tablolara çok meraklıyım. Evimde de bir eser var. Herkesin sanat eserlerine bakışı farklıdır. Ben her tabloya baktığımda başka bir şey keşfediyorum. Oturup tabloyu izlemek hoşuna gidiyor" dedi. Bir eser daha almayı düşündüğünü belirten oyuncu "Evimin duvarlarını tablolarla donatmayı düşünüyorum. Güzel şeyleri izlemeyi seviyorum; bu tablo da olabilir, manzara da, kuşların göç etmesi de" diye konuştu.