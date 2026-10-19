Evlat acısıyla sarsıldı! Cindy Crawford’dan 27 yaşında vefat eden oğluna yürek yakan veda mesajı…

"SENİ SONSUZA DEK SEVİYORUZ."

"Sevgili oğlumuzu ve kardeşimizi kaybetmenin acısıyla yıkıldık. Presley'nin 27 yıl boyunca hayatımızda olması bizim için büyük bir nimetti. O, tatlı, güzel bir ruhtu; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek. Dünyaya nezaket ve savunmasız gelişiyle gurur duyuyoruz. Ailemizi tanıyan ve acımızı paylaşan herkese minnettarız. Tatlı oğlumuz, tekrar görüşene kadar... Seni sonsuza dek seviyoruz."