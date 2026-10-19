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Giriş Tarihi: 19.10.2026 15:13 Son Güncelleme: 19.10.2026 15:28

Evlat acısıyla sarsıldı! Cindy Crawford'dan 27 yaşında vefat eden oğluna yürek yakan veda mesajı…

Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ve iş insanı eşi Rande Gerber, hayatlarının en büyük acısıyla sarsıldı. Genç yaştaki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Presley Gerber'in vefatının ardından, haftalardır sessizliğini koruyan acılı anneden ilk açıklama geldi.

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Evlat acısıyla sarsıldı! Cindy Crawford’dan 27 yaşında vefat eden oğluna yürek yakan veda mesajı…
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Moda dünyasının ikonik ismi Cindy Crawford ve ailesi, büyük bir trajediyle gündemde. Henüz 27 yaşındaki genç model Presley Gerber, yaşam mücadelesini kaybetti.

Los Angeles Bölgesi Adli Tıp Kurumu tarafından doğrulanan habere göre 27 yaşındaki genç model, kaldığı bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdi.

Bütün güzel anılar o karelerde kaldı! 27 yaşındaki oğlunun evlat acısıyla sarsıldı: O anlar yürek yaktı...

Ölüm nedeni tam olarak açıklanmazken, aile adına açıklama yapan basın sözcüsü bu acı dönemde mahremiyet talebinde bulundu.

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RUH SAĞLIĞI SORUNLARI VE GECE TERÖRÜ İLE MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından itirafta bulunmuştu. Gece terörü, panik atak ve bağımlılık tedavisi gördüğünü dürüstçe açıklayan genç model, yaşadığı psikolojik sorunları takipçileriyle paylaşmıştı.

Süper model kız kardeşi Kaia Gerber ise daha önce Vogue dergisine verdiği bir röportajda ağabeyinin durumuna değinmişti. Ailesinin geçmişte bu sorunları gizlemeye çalıştığını ancak ağabeyinin mücadelesini açıkça yaşama cesaretini desteklediğini belirten Kaia, bu durumun aile içi dengeleri derinden etkilediğini dile getirmişti.

ANNEDEN YÜREK YAKAN VEDA!

Büyük trajedinin ardından uzun süre derin bir sessizliğe gömülen anne Cindy Crawford, acısını sosyal medya hesabında paylaştı.

Oğlu Presley Gerber'ın yer aldığı kareyi paylaşan anne "2 Temmuz 1999 - 20 Eylül 2026" tarihini düştü ve şu notu ekledi:

"SENİ SONSUZA DEK SEVİYORUZ."

"Sevgili oğlumuzu ve kardeşimizi kaybetmenin acısıyla yıkıldık. Presley'nin 27 yıl boyunca hayatımızda olması bizim için büyük bir nimetti. O, tatlı, güzel bir ruhtu; sevdi ve sevildi, şimdi ve sonsuza dek. Dünyaya nezaket ve savunmasız gelişiyle gurur duyuyoruz. Ailemizi tanıyan ve acımızı paylaşan herkese minnettarız. Tatlı oğlumuz, tekrar görüşene kadar... Seni sonsuza dek seviyoruz."

Acılı anne Cindy Crawford tarafından yapılan bu teşekkür ve veda paylaşımı, görenlerde derin bir üzüntü yarattı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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