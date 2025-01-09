‘Evlat anne-babasına yaşattığını yaşar’

Şarkıcı İzzet Yıldızdan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ardından "Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ferdi Abi'nin hep karşılığını vardı" dedi. Yıldızhan, "Tayfur'un ölümü sonrası aile arasındaki miras kavgası çıktı. Sizin de geniş bir aileniz var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, şöyle yanıt verdi: "Dokuz çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm.

Çok üzücü bir olay. Birbirlerine girmemeleri lazımdı. Miras haktır zaten! Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur, babanın da kemikleri sızlar. Çocukların medeni olarak masaya oturup, kardeş gibi masadan kalkmaları gerekiyor. Babalar haklıdır. Bazı çocukların kırgınlıkları olabiliyor ama bu biraz evlatlarımızın şımarıklığının getirdiği özgüvenden kaynaklı. Ama evlatlar anne-babasına yaşattıklarını yaşar."