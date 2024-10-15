‘Evlatlarım ve damadım ilaç paramın peşine düştü’

Kanserle mücadele eden 1,5 ayda 13 kilo veren Ankaralı Turgut, 67 bin lira olan akıllı ilacı alamadı. Ünlü şarkıcıya bu ilacı alması için para toplandı. Ancak bu yardım parası ailede tartışmaya neden oldu. Ankaralı Turgut, sosyal medyada yaptığı açıklamada yardım paralarını tehditle almak isteyen çocuklarını evlatlıktan reddettiğini belirterek şunları söyledi: "3 evlat 1 damat hakkım size haram olsun. Bana attığınız iftiralara kendiniz boyanın. Bu eser sizin eseriniz. Beni bitirdiniz. 27 senedir benim param ile geçiniyorlar, hiç kendileri para kazanmış mı? Baba parasıyla damat besliyoruz! Oğlum, Özlem, Hasret hepsi aynı... Bunlar çete olmuş. Toplanan ilaç paralarını, beni tehdit edip almak istiyorlar."