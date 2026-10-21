Evlilik yolunda ihanet! Somer Sivrioğlu’nun nişanlısı Didem Belen’den olay sözler! "Tehdit ediliyorum"

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte MasterChef Türkiye yarışmasınınj üri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi.
2021'de Aslı Sencer'den boşandıktan sonra Ayşe Özyılmazel ve Tilbe Uslu ile kısa süreli ilişkiler yaşayan Somer Sivrioğlu'nun Talya Didem Belen ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
"ÖYLESİNE BİR İLİŞKİ DEĞİL"
Yeni aşkını ilan eden ünlü şef yaptığı açıklamada, "Yeni başladı. Çok güzel bir tanışma oldu, yemekte tanışık. Çok güzel gidiyor şimdilik. Öylesine bir ilişki değil." ifadeleri kullanmıştı.
TATİLDE EVLİLİK TEKLİFİ
'Öylesine bir ilişki değil' diyen ünlü şef, sevgilisi Didem Belen'e Panadöken'de karlar arasında evlilik teklifinde bulunmuştu.
Daha önce barışan çift, özel hayatlarındaki yeni gelişmeyle herkesi şaşırttı. Didem Belen, Somer Sivrioğlu'nun kendisini aldattığını iddia etti. Belen söz konusu paylaşımını silmezse Sivrioğlu tarafından hesabının kapatılacağı yönünde tehdit edildiğini de paylaştı.
"HUYLU HUYUNDAN MAALESEF Kİ VAZGEÇMİYOR"
Didem Belen paylaşımında, "Son bir senedir birlikte olduğum kişinin konumu nedeniyle medyaya da yansıyan ilişkimiz daha önce de kendisiyle ilgili çıkan benzer haberlere konu olan sebeplerle bitmiştir. Huylu huyundan maalesef ki vazgeçmiyor, ve yine aynı kadın, evliyken olduğu gibi nişanlıyken de peşini bırakmıyor, kim olduğunu benim açıklamama gerek yok, ama bir aile kurmak niyetiyle başladığım bu ilişkide daha fazla zarar görmediğim ve bu durumu karşıma çıkardığı için Allah'a Şükürler olsun." ifadelerini kullandı.
''TEHDİT EDİLDİM''
Didem Belen, Instagram hesabından yayımladığı sonraki paylaşımında ise; ''Eğer paylaşımımı silmezsem, hesabımı kapattırılmakla tehdit edildim. Eğer öyle bir durum olursa bilginiz olsun'' dedi.
Didem Belen'in gündem yaratan ihanet ve tehdit iddialarının ardından gözler ünlü şef Somer Sivrioğlu'na çevrildi. Sivrioğlu'nun yaşananlara nasıl bir yanıt vereceği merak edilirken, Belen'in sosyal medya hesabından ünlü şefi takip etmeyi bırakması da dikkatlerden kaçmadı.