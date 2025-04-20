Evlilik yolunda ilk adımı attılar

Ünlü isimler önceki gün mutlu ilişkilerini resmiyete döktü. Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile pilot sevgilisi Ekrem Karaçayır aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlandı.Oyuncu Ezgi Şenler, çocukluk aşkı Ömer Gürgen'le nişan yüzüğü takarak mutluluklarını taçlandırdı.Genç oyuncu Sıla Korkmaz da sevgilisi Ömer Can ile havuz başında gerçekleşen bir organizasyonla evlilik yolunda ilk adımı attı.Berfe Sancak ise Roma'da evlilik teklifi aldığı mimar sevgilisi Ceyhun Zorlu ile evlilik hazırlıklarına başladı.