Exten next olmazmış! Jennifer Lopez’le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi

Jennifer Lopez ile bitmeyen aşklarıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck, her ne kadar evliliğinde mutlu görünse de, eski eşi Jennifer Garner'ın çevresinden ayrılmadığı için eleştirileri oklarının hedefi oldu.
Yakın zamanda oğulları Samuel'in Los Angeles'taki basketbol maçında Garner'la birlikte neşeli ruh halleri, birlikte gülüp eğlenerek kameralara yakalanması, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.
Özellikle Lopez'in hayranları, Affleck'in eski karısıyla bu denli samimi olmalarının Lopez'in aldatıldığını düşünmelerine neden olurken, Jennifer Lopez'in Ben Affleck'i "terk etmesi" gerektiğine dair birçok yorum yapıldı.
Birçok kişi ise Lopez ve Affleck'in evliliklerinde çatlakların, Jennifer Garner'dan kaynaklandığını ve birçok spekülasyona neden olan bu durumun uzun süremeyeceğini belirtiyor.