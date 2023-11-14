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Giriş Tarihi: 14.11.2023 15:19 Son Güncelleme: 14.11.2023 15:36

Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi

Ben Affleck, eski karısı Jennifer Garner ile çekilmiş fotoğraflarıyla gündemde! Jennifer Lopez ile bitmeyen aşkları, yıllar sonra yeniden bir araya gelerek evlenmeleri… İkilinin inişli çıkışları ilişkileri, evliliklerinde de devam ediyor gibi görünüyor. Ben Affleck’in eski eşiyle görüntülenmesi, yeni bir soruyu gündeme getirdi: “Jennifer Lopez aldatılıyor mu?”

Exten next olmazmış! Jennifer Lopez’le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi

Jennifer Lopez ile bitmeyen aşklarıyla gündemden düşmeyen Ben Affleck, her ne kadar evliliğinde mutlu görünse de, eski eşi Jennifer Garner'ın çevresinden ayrılmadığı için eleştirileri oklarının hedefi oldu.

Yakın zamanda oğulları Samuel'in Los Angeles'taki basketbol maçında Garner'la birlikte neşeli ruh halleri, birlikte gülüp eğlenerek kameralara yakalanması, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi.

Lopez'in hayranları, Ben Affleck'in Jennifer Garner ile eğlenen görüntülerinin yanına "Lopez'le sıkılmış ve mutsuz görünen anlarını" getirerek, evliliklerinin mutlu gitmediğine dair yorumlarda bulundu.

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Özellikle Lopez'in hayranları, Affleck'in eski karısıyla bu denli samimi olmalarının Lopez'in aldatıldığını düşünmelerine neden olurken, Jennifer Lopez'in Ben Affleck'i "terk etmesi" gerektiğine dair birçok yorum yapıldı.

Birçok kişi ise Lopez ve Affleck'in evliliklerinde çatlakların, Jennifer Garner'dan kaynaklandığını ve birçok spekülasyona neden olan bu durumun uzun süremeyeceğini belirtiyor.

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Exten next olmazmış! Jennifer Lopez'le evlenen Ben Affleck eski karısıyla görüntülendi
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