Ezo Sunal: Babam bin öğüde bedel bir miras bıraktı

Ezo Sunal, Sabah TV'de Senem Aydın'ın konuğu oldu. Çocuk hikaye kitapları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Sunal, "Baban Kemal Sunal size neler öğütlerdi?" sorusuna "Bence babamın en güzel özelliklerinden biri çok öğüt vermezdi. Yaşantısıyla örnek olmayı teşkil ederdi. Bu mesleği seçtikten sonra bunun değerini ve önemini daha iyi fark ediyorum. Örneğin 'Çocuğum oku, okumak çok önemli' demek yerine mesleğinin zirvesindeyken, daha da ünlü olamayacağı bir noktada üniversiteyi bitirdi, yüksek lisans yaptı. Gerçek bir yaşantı sundu. Öğüt vermek yerine kendisi örnek oldu. Bin tane öğüde bedel bir hayat ve miras bıraktı bize. Sevenlerini bıraktı. Müthiş bir sevgi ve saygı var" yanıtını verdi.

"Çocukların dünyasını çok seviyorum"

Ezo Sunal Çocuk Atölyesi'nde 17 yılı geride bırakan Sunal, çocuklarla ilişkisini ise, "Onların dünyası çok açık, net ve dürüst… Çok seviyorum. Bağımlılık yapıyor bence o dürüstlük ve gerçeklik… Derslerimiz, oyunlarımız çok keyifli geçiyor" sözleriyle anlattı.

İşte Ezo Sunal'ın röportajı