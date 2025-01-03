‘Fanatik bir hayran kitlesine sahipti’

Arabesk müziğin en önemli temsilcilerinden olan Ferdi Tayfur'un vefatının ardından yayınlanan sosyal medya mesajlarında, sanatçının ne kadar büyük bir hayran kitlesi olduğunu vurgulayan videolar viral oldu. Ebru Gündeş'ten Hakan Altun'a pek çok sanatçı paylaşımlarıyla Tayfur hayranlığının boyutlarından bahsetti...

Ebru Gündeş: "Ferdi Tayfur hakikaten çok büyük usta. Ben birçok büyük ustayı dinledim, sahnede izledim. Bir Ferdi Tayfur konserine şahit olmuşluğum var. Bunu anlatmak istiyorum; çıktı daha bir tek lafını söyledi, şarkının geri kalan hiçbirini söyleyemedi. Seyirci söylüyordu. Adamcağız sahnede kalmak durumunda kaldı. Ben böyle bir fanatizm görmedim. Gerçekten Türkiye'nin en önemli mihenk taşlarından biridir."

Mustafa Üstündağ: "Ferdi Baba Antep'te sahneye çıktığı zaman trafik duruyordu."

Hakan Altun: "Gülhane Parkı'nda 200 bin kişiye konser vermiş. 200 bin kişi ne demek. Türkiye'nin en fazla hayran kitlesine sahip sanatçısı Ferdi Tayfur'dur." Merhum Oya Aydoğan da yıllar önce katıldığı bir programda Tayfur'u şu sözlerle anlatmıştı: "Müslüm Gürses, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur gibi birçok ünlü isimle çalıştım. Ama hep demişimdir ki: Ben Ferdi Tayfur'daki şöhreti hiçbirinde görmedim."