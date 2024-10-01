‘Fareli ev’in kirası 75 bin lira

KayaÇilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç, ev sahibiyle davalık olmuştu. Tanyolaç, Bebek semtindeki Arif Paşa Korusu'ndaki evine 11 bin lira kira veriyordu.Ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, avukatı Çiğdem Kezer aracılığıyla kiranın 80 bin lira olması için şikayetçi olmuştu.'ın da manşet yaptığı olayla ilgili mahkemenin görevlendirdiği bilirkişi heyeti inceleme yaptı.Tanyolaç'ın "Kapıcı dairesinde oturuyorum. Fareler geziyor" dediği evle ilgili 3 kişilik bilirkişi heyeti, bölgedeki emsal daireleri inceledi.Semtteki emlak ofisleri ile de görüşen heyet, raporda Bebek'te metrekare fiyatının dört yılda yüzde 667.88 oranında artış gösterdiğine yer verdi ve evin 75 bin lira kira bedelinin olduğu tespitinde bulundu.