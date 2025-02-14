Fareli evin kirası belli oldu bundan sonra 67.500 ödeyecek

11 BİN TL ÖDÜYORDU

Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayda, ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, kiranın 80 bin lira olması yönünde dava açmış ve kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

'BU PARA ÇOK'

Feraye Tanyolaç ise "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" diyerek tepkisini dile getirmişti. 3 kişilik bilirkişi heyeti Arif Paşa Korusu'ndaki evde inceleme gerçekleştirdi.

Mahkeme, bilirkişi heyetinin tespit ettiği 75 bin liranın yerinde olduğuna hükmetti ancak yüzde 10'luk bir takdir indiriminde bulundu. Karar sonucunda evin kirası yüzde 600 zamla 67 bin 500 lira oldu.