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Giriş Tarihi: 15.2.2025

Fareli evin kirası belli oldu bundan sonra 67.500 ödeyecek

Feraye Tanyolaç, Bebek’te bulunan Arif Paşa Korusu’nda oturduğu evin kira bedeli yüzünden ev sahibiyle davalık oldu. Tanyolaç’ın “Fareli ve pireli” dediği evin kirası yapılan inceleme sonucunda yüzde 600 zamla 67 bin 500 lira oldu

Mustafa Sait ÖZKAN Mustafa Sait ÖZKAN
Fareli evin kirası belli oldu bundan sonra 67.500 ödeyecek

11 BİN TL ÖDÜYORDU
Kaya Çilingiroğlu'nun eski eşi Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te bulunan Arif Paşa Korusu'nda yer alan apartman dairesine 11 bin lira kira vermesi, gündeme bomba gibi düşmüştü.

GÜNAYDIN'ın manşete taşıdığı olayda, ev sahibi Gülsüm Suna Çakmur, kiranın 80 bin lira olması yönünde dava açmış ve kira bedelinin belirlenmesi için bilirkişi heyeti görevlendirilmişti.

'BU PARA ÇOK'
Feraye Tanyolaç ise "Fareli, pireli eve 80 bin lira çok" diyerek tepkisini dile getirmişti. 3 kişilik bilirkişi heyeti Arif Paşa Korusu'ndaki evde inceleme gerçekleştirdi.

Mahkeme, bilirkişi heyetinin tespit ettiği 75 bin liranın yerinde olduğuna hükmetti ancak yüzde 10'luk bir takdir indiriminde bulundu. Karar sonucunda evin kirası yüzde 600 zamla 67 bin 500 lira oldu.

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Fareli evin kirası belli oldu bundan sonra 67.500 ödeyecek
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