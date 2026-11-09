Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Özel hayatındaki gelişmeler kadar imza attığı projelerle de adından başarıyla söz ettiren genç prodüktör, İstanbul'un simgelerinden birinde unutulmayacak anlara imza attı.
İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş hattında sefer yapan şehir içi toplu taşıma vapuruna binen ünlü isim, yolcuların şaşkın bakışları arasında DJ kabininin başına geçti.
Faruk Sabancı'dan vapurda DJ sürprizi! O anlar böyle görüntülendi
Boğaz'ın ortasında ritmi yükselten Sabancı, sefer boyunca vapurda bulunan vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Alışılmış yolculuk rutininden sıyrılan yolcular, deniz havası eşliğinde çalan hareketli parçalara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE DİKKAT ÇEKİYOR
Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan ünlü oyuncuya sevgilisinden duygusal bir paylaşım gelmişti.
Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.
KAPALIÇARŞI'NIN ÖZEL USTASINDAN BİREBİR İŞÇİLİK
Faruk Sabancı, sevgilisinin 32. yaş gününü yalnızca duygusal bir mesajla bırakmayarak unutulmaz bir sürprize imza atmıştı. Sadece sevgilisine özel bir hediye tasarlatmak isteyen ünlü DJ, Kapalıçarşı'nın tarihi dokusu içinde yer alan ve Sabancı ailesine de özel çalışmalar sunan usta isimlerden birinin kapısını çalmıştı.
DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL İMZALI JEST
Ailenin ünlü mücevher ustasının özenle hazırladığı ve tamamen Esra Bilgiç'e özel olarak tasarlanan bileklik, ünlü oyuncunun doğum gününde hediye edilmişti. Sabancı'nın bu ince düşünülmüş ve özel işçilik taşıyan sürprizi, ünlü oyuncunun yeni yaşını çok daha anlamlı kılarken, ikilinin dolu dizgin süren aşkında romantizm dolu bir iz bırakmıştı.
MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.
Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.
İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...
OLGUN TOKER
MERSİN
BURAY
Kıbrıs
NEHİR ERDOĞAN
İzmir
KENAN İMİRZALIOĞLU
Ankara
DİREN POLATOĞULLARI
Tunceli
AFRA SARAÇOĞLU
Edremit
SİNEM KOBAL
İstanbul
KIVANÇ TATLITUĞ
Adana
KAAN URGANCIOĞLU
Tire - İzmir
HANDE ERÇEL
Bandırma
MERT YAZICIOĞLU
İstanbul
DİLAN ÇİÇEK DENİZ
Sivas
SILA TÜRKOĞLU
İzmir
ÇAĞLA ŞİKEL
İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.
PINAR DENİZ
Adana
HALUK BİLGİNER
İzmir - Seferihisar
İLAYDA ALİŞAN
Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur
SEZEN AKSU
Denizli - Sarayköy
ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul
BURCU ESMERSOY
İstanbul
FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize
BİGE ÖNAL
İstanbul
AYÇA AYŞİN TURAN
Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.
MEHMET YILMAZ AK
Diyarbakır
BUĞRA GÜLSOY
Ankara
FERHAT GÖÇER
Şanlıurfa - Birecik
KEREMCEM
Muğla - Milas
BURCU BİRİCİK
Muğla-Elmalı
SAFİYE SOYMAN
Bolu - Akpınar
ASLI ENVER
Kıbrıs
ALİŞAN
Bingöl
MERT RAMAZAN DEMİR
Van
SEDA SAYAN
Eyüpsultan-İstanbul
SİBEL CAN
Karagümrük-İstanbul
DEMET AKALIN
Kocaeli
CEMRE BAYSEL
İzmir
GÜZİDE DURAN
Mersin
EMİNE ÜN
İstanbul
AYTAÇ ŞAŞMAZ
Manisa
EMRE ALTUĞ
İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.
MURAT BOZ
Ereğli
HANDE SORAL
Bursa-İnegöl
SERTAB ERENER
İstanbul
BURAK ÖZÇİVİT
Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu
MİRAY DANER
İstanbul
FAHRİYE EVCEN
Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni
GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU
İzmir
HANDE ATAİZİ
Bursa
HANDE DOĞANDEMİR
Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur
BERGÜZAR KOREL
İstanbul
ARZUM ONAN
Ankara
NİL KARAİBRAHİMGİL
Ankara
BEREN SAAT
Ankara
BEYAZIT ÖZTÜRK
Bolu
SERDAR ORTAÇ
Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir.
ÖZGE YAĞIZ
İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı
MURAT DALKILIÇ
İzmir
BURAK TOZKOPARAN
Rize
MİNE TUGAY
Konya
TOLGA SARITAŞ
İstanbul
CAN YAMAN
İstanbul
BURAK YÖRÜK
İstanbul
DEMET EVGAR
Manisa
EVRİM ALASYA
İzmir
BURCU ÖZBERK
ESKİŞEHİR
BARIŞ ARDUÇ
Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor
ESRA EROL
SİNOP
SİMGE SAĞIN
Babası Amasyalı müzisyen bir aileden gelirken, annesi Arnavut kökenlidir.
OKTAY KAYNARCA
Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatya'nın Hekimhan ilçesindendir. Anne tarafından ise Elazığlı
ŞİFANUR GÜL
Ankara
TEOMAN
GİRESUN
KADİR İNANIR
FATSA
Yasemin Esmergül
İzmir
CÜNEYT ARKIN
Eskişehirli
TÜRKAN ŞORAY
İSTANBUL
ADİLE NAŞİT
İSTANBUL