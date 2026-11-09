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Giriş Tarihi: 09.11.2026 11:29 Son Güncelleme: 09.11.2026 12:52

Faruk Sabancı'dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul'da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile yaşadığı aşkla da gündeme gelen Sabancı ailesinin genç DJ'i Faruk Sabancı, bu kez İstanbul'da sıra dışı bir performansla ortaya çıktı. Vapur yolculuğu yapanlara beklenmedik bir müzik sürprizi hazırlayan Sabancı'nın o anları kameralara böyle yansıdı.

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Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi
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Magazin dünyasının ve müzik camiasının dikkat çeken isimleri arasında yer alan ünlü müzik prodüktörü Faruk Sabancı, bu kez alışılmışın dışında bir sahne deneyimiyle adından söz ettirdi.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Özel hayatındaki gelişmeler kadar imza attığı projelerle de adından başarıyla söz ettiren genç prodüktör, İstanbul'un simgelerinden birinde unutulmayacak anlara imza attı.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Sabancı ailesinin genç kuşak temsilcilerinden DJ ve müzik prodüktörü Faruk Sabancı, sahne performanslarını bu defa gece kulüplerinin ve konser alanlarının dışına taşıdı.

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Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

İstanbul'da Kadıköy-Beşiktaş hattında sefer yapan şehir içi toplu taşıma vapuruna binen ünlü isim, yolcuların şaşkın bakışları arasında DJ kabininin başına geçti.

Faruk Sabancı'dan vapurda DJ sürprizi! O anlar böyle görüntülendi

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Boğaz'ın ortasında ritmi yükselten Sabancı, sefer boyunca vapurda bulunan vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Alışılmış yolculuk rutininden sıyrılan yolcular, deniz havası eşliğinde çalan hareketli parçalara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE DİKKAT ÇEKİYOR

Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Uzun süredir DJ Faruk Sabancı ile birliktelik yaşayan Bilgiç, zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan ünlü oyuncuya sevgilisinden duygusal bir paylaşım gelmişti.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü. İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KAPALIÇARŞI'NIN ÖZEL USTASINDAN BİREBİR İŞÇİLİK

Faruk Sabancı, sevgilisinin 32. yaş gününü yalnızca duygusal bir mesajla bırakmayarak unutulmaz bir sürprize imza atmıştı. Sadece sevgilisine özel bir hediye tasarlatmak isteyen ünlü DJ, Kapalıçarşı'nın tarihi dokusu içinde yer alan ve Sabancı ailesine de özel çalışmalar sunan usta isimlerden birinin kapısını çalmıştı.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL İMZALI JEST

Ailenin ünlü mücevher ustasının özenle hazırladığı ve tamamen Esra Bilgiç'e özel olarak tasarlanan bileklik, ünlü oyuncunun doğum gününde hediye edilmişti. Sabancı'nın bu ince düşünülmüş ve özel işçilik taşıyan sürprizi, ünlü oyuncunun yeni yaşını çok daha anlamlı kılarken, ikilinin dolu dizgin süren aşkında romantizm dolu bir iz bırakmıştı.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MEMLEKETLERİ ŞAŞIRTTI

Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftleri arasında yer alan ikilinin memleketleri de hayranları tarafından merak ediliyor.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Doğma büyüme İstanbullu olan Faruk Sabancı'nın aksine, başarılı oyuncu Esra Bilgiç'in aslen Ankaralı olduğu öğrenildi.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

İşte diğer ünlü isimlerin merak edilen memleketleri...

OLGUN TOKER

MERSİN

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURAY

Kıbrıs

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

NEHİR ERDOĞAN

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KENAN İMİRZALIOĞLU

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

DİREN POLATOĞULLARI

Tunceli

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

AFRA SARAÇOĞLU
Edremit

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SİNEM KOBAL
İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KIVANÇ TATLITUĞ

Adana

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KAAN URGANCIOĞLU

Tire - İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

HANDE ERÇEL

Bandırma

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MERT YAZICIOĞLU

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

DİLAN ÇİÇEK DENİZ

Sivas

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SILA TÜRKOĞLU
İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi
SERENAY SARIKAYA
Ankara
Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ÇAĞLA ŞİKEL

İstanbul'da doğdu. Mali müşavir olan babası Karslı bir Azerbaycanlı, ev hanımı olan annesi ise Çerkes kökenleri de bulunan bir Adanalı.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

PINAR DENİZ

Adana

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

HALUK BİLGİNER

İzmir - Seferihisar

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

İLAYDA ALİŞAN

Anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SEZEN AKSU

Denizli - Sarayköy

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ÇAĞATAY ULUSOY
İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURCU ESMERSOY

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

FEYYAZ ŞERİFOĞLU
Rize

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BİGE ÖNAL

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

AYÇA AYŞİN TURAN

Babası Kastamonulu annesi ise Sinoplu.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MEHMET YILMAZ AK

Diyarbakır

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BUĞRA GÜLSOY

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

FERHAT GÖÇER

Şanlıurfa - Birecik

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KEREMCEM

Muğla - Milas

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURCU BİRİCİK

Muğla-Elmalı

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SAFİYE SOYMAN

Bolu - Akpınar

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ASLI ENVER

Kıbrıs

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ALİŞAN

Bingöl

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MERT RAMAZAN DEMİR

Van

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SEDA SAYAN
Eyüpsultan-İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SİBEL CAN

Karagümrük-İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

DEMET AKALIN

Kocaeli

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

CEMRE BAYSEL

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

GÜZİDE DURAN
Mersin

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

EMİNE ÜN

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

AYTAÇ ŞAŞMAZ

Manisa

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

EMRE ALTUĞ

İstanbul'un Levent semtinde dünyaya gelse de, ailesi Niğde kökenlidir.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MURAT BOZ

Ereğli

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

HANDE SORAL

Bursa-İnegöl

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SERTAB ERENER

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURAK ÖZÇİVİT

Aslen Gaziantepli olduğu bilinen Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul'da doğdu

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MİRAY DANER

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

FAHRİYE EVCEN

Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmeni

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

GÜLÇİN SANTIRCIOĞLU

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

HANDE ATAİZİ

Bursa

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

HANDE DOĞANDEMİR

Baba tarafından Ankaralı, anne tarafından Çerkes kökenli bir aileye doğmuştur

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BERGÜZAR KOREL

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ARZUM ONAN

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

NİL KARAİBRAHİMGİL

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BEREN SAAT

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BEYAZIT ÖZTÜRK

Bolu

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SERDAR ORTAÇ

Babası Kastamonu'nun Cide ilçesinin İlyasbey köyündendir ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. Annesi ise Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Yılankale köyündendir.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ÖZGE YAĞIZ

İstanbul'da doğan oyuncu, aslen Sivaslı

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MURAT DALKILIÇ

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURAK TOZKOPARAN

Rize

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

MİNE TUGAY

Konya

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

TOLGA SARITAŞ

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

CAN YAMAN

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURAK YÖRÜK

İstanbul

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

DEMET EVGAR

Manisa

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

EVRİM ALASYA

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BURCU ÖZBERK

ESKİŞEHİR

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

BARIŞ ARDUÇ

Baba tarafından Arnavut kökenli olan Arduç'un ailesi Ordu Fatsa'ya, anne tarafından ise Artvin'e dayanıyor

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ESRA EROL

SİNOP

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

SİMGE SAĞIN

Babası Amasyalı müzisyen bir aileden gelirken, annesi Arnavut kökenlidir.

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

OKTAY KAYNARCA

Oktay Kaynarca, baba tarafından aslen Malatya'nın Hekimhan ilçesindendir. Anne tarafından ise Elazığlı

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ŞİFANUR GÜL

Ankara

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

TEOMAN

GİRESUN

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

KADİR İNANIR

FATSA

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

Yasemin Esmergül

İzmir

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

CÜNEYT ARKIN

Eskişehirli

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

TÜRKAN ŞORAY

İSTANBUL

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ADİLE NAŞİT

İSTANBUL

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ARAP CELAL

SİVAS

Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

EMEL SAYIN

Selanik

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Faruk Sabancı'dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul'da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi
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