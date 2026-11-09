Faruk Sabancı’dan vapurda DJ sürprizi! İstanbul’da yolculara unutulmaz anlar yaşattı, o anlar böyle kaydedildi

ÖZEL HAYATIYLA DA GÜNDEMDE DİKKAT ÇEKİYOR

Adanış: Kutsal Kavga", "Diriliş Ertuğrul" ve "Bir Umut Yeter" gibi projelerde rol alan Esra Bilgiç, hem oyunculuk kariyeri hem de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.