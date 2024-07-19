Fatih Terim ile Fikret Orman sırt sırta eğlendi

2017-2022 yılları arasında GS Teknik Direktörlüğü yapan Fatih Terim ile 2012-2019 yılları arasında Beşiktaş'ın başkanlığını yapan Fikret Orman Bodrum'da bir araya geldi. Bir mekanda karşılaşan bir dönemin iki ezeli rakibi, birbirlerini görür görmez sarılıp merhabalaştı.Fatih Terim'in yanında eşi Fulya Terim, kızları ve damadı, Fikret Orman'ın yanında ise sevgilisi Tuğba Coşkun ve yakın arkadaşları vardı. Sırt sırta oturan Fikret Orman ve Fatih Terim, gecenin geç saatlerine kadar Ercan Saatçi şarkılarıyla eğlendi.