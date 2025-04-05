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Giriş Tarihi: 5.4.2025

‘Fatma Girik oynamıyor adeta yaşıyordu’

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
‘Fatma Girik oynamıyor adeta yaşıyordu’
Yıllardır magazinden uzak duran Yeşilçam oyuncusu Nur Gürkan, Nişantaşı'nda görüntülendi. Kemal Sunal'la 'Zehir Hafiye' filminde oynayan, bir projede Fatma Girik'in kızını canlandıran, 'Berivan', 'Alacakaranlık', 'İlişkiler' ve 'Elif' gibi projelerde de rol alan oyuncu "Tiyatro ve seslendirme yapıyorum. Popüler işlerde olmayınca unutuluyor insan. Hiç ara vermedim. Hastalık ve kaza atlattım ama devam ediyorum" dedi. Gürkan, geçirdiği kazayla ilgili de şunları söyledi: "Boynum kırıldı. Felçten döndüm 2003 yılında... Trafik kazasıydı. Boynumda titanyum plaka var. Kan kanserini atlattım." Oyuncu, eski anılarından da şöyle söz etti: "Çocukların Suçu Ne' filminde Fatma Girik'in kızını oynadım. Fatma Abla'yla çalışmak dünyanın en keyifli işiydi. Fatma Abla rolü yaşıyordu. Benim öldüğüm sahnede üzerime kapanıp ağladığı sahnede gerçekten ağladı. Onu hiç unutamam. Annem olsa bu kadar ağlardı. Çok etkilendim ondan. İdollerimden biridir. Kemal Abi ve Ali (Poyrazoğlu) Abi de idolüm. Yaman Okay, Aytaç Arman ve Nur Sürer de büyük ustalar."

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‘Fatma Girik oynamıyor adeta yaşıyordu’
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