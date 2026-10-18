Fatoş Seğmen’ın evlat acısı

2004 Türkiye 2. Güzeli Fatoş Seğmen, evlat acısıyla sarsıldı. 44 yaşındaki İzmirli ünlü manken, kızı Alya'nın vefat ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan manken, "Canım kızım, sen bana annelik duygusunun hayatımdaki en güzel duygu olduğunu öğrettin.

Mekânın cennet olsun. Seni çok ama çok seviyorum, her zaman kalbimde yaşayacaksın meleğim" yazdı. Ünlü manken, geçtiğimiz yıl da eşi Bülent Erdoğan'ı yaşadığı ani rahatsızlıkla kaybetmişti. Minik Alya, memleketi İzmir'in Narlıdere ilçesinde toprağa verildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör