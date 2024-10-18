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Giriş Tarihi: 19.10.2024

Fazıl Say’ın adını kullanıp reklam yaptı: Uyanık komşu

Ünlü piyanist Fazıl Say’ın komşusu, evini hızlı satmak için ilginç bir yola başvurdu. Uyanık ev sahibi, ilanı görüp arayanlara “Komşunuz Fazıl Say olacak” diyerek ünlü piyanistin adını kullandı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Fazıl Say’ın adını kullanıp reklam yaptı: Uyanık komşu
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HABERLERE KONU OLMUŞTU
Emlak piyasası her gün farklı bir olayla anılıyor! Bu kez de bir ev sahibi, Fazıl Say'ın adını kullandı. Ünlü piyanist, Nişantaşı'nda yan yana iki apartmanın bahçe katlarını satın alıp aradaki perde duvarlarını yıktırarak tek daire yapmıştı. Haberlere konu olan bu ev şimdi de emlak piyasasında konuşulur oldu.




İLGİNÇ TELEFON KONUŞMASI
Fazıl Say'ın bir komşusu, geçtiğimiz günlerde aynı apartmanda yer alan dairesini 17 milyon liraya satmak için ilan verdi. Ancak ilanı görüp arayanlar ev sahibiyle ilginç bir diyalog yaşadı. Ünlü piyanistin komşusu, eve talip olan kişileri etkileyip satışı hızlı gerçekleştirmek için "Fazıl Say'a da komşu olacaksınız" diyerek reklam yaptı.

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Fazıl Say’ın adını kullanıp reklam yaptı: Uyanık komşu
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