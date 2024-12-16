Haberler Günaydın Haberleri Ferdi Romantikoğlu
Giriş Tarihi: 17.12.2024

Ferdi Romantikoğlu

Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun gözü, sevgilisi Sera Vrij’den başkasını görmüyor! Ferdi evlilik hazırlığında olduğu Sera’ya doğum gününde 365 adet gül gönderdi. Sevgilisiyle romantik aşk tatilleri yapmayı seven milli futbolcu, üzerinde onun fotoğrafı olan tişört giyiyor

ÖMER KARAHAN ÖMER KARAHAN
Ferdi Romantikoğlu
SEVİNÇTEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
Bu sezon Fenerbahçe'den İngiliz takımı Brighton'a rekor bir ücretle (30 milyon Euro) transfer olan Ferdi, romantizmde sınır tanımıyor! Milli yıldız iki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile birlikte.



İstanbul'da da hiç ayrılmayan ikili, şu sıralar günlerini Londra'da geçiriyor. Ferdi, geçtiğimiz günlerde 28 yaşına basan sevgilisine unutulmaz bir jest yaptı. Sera kapısına iki koli içinde gelen 365 gülü görünce ne yapacağını şaşırdı.



Ferdi evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle romantik tatiller yapmayı da seviyor. İkili bugüne kadar Dubai'den Çin'e, Fransa'dan İtalya'ya onlarca rotaya birlikte seyahat etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ferdi Romantikoğlu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA