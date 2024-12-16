Ferdi Romantikoğlu

Bu sezon Fenerbahçe'den İngiliz takımı Brighton'a rekor bir ücretle (30 milyon Euro) transfer olan Ferdi, romantizmde sınır tanımıyor! Milli yıldız iki yıldır Hollandalı güzellik uzmanı Sera Vrij ile birlikte.İstanbul'da da hiç ayrılmayan ikili, şu sıralar günlerini Londra'da geçiriyor. Ferdi, geçtiğimiz günlerde 28 yaşına basan sevgilisine unutulmaz bir jest yaptı. Sera kapısına iki koli içinde gelen 365 gülü görünce ne yapacağını şaşırdı.Ferdi evlilik hazırlığı yaptığı sevgilisiyle romantik tatiller yapmayı da seviyor. İkili bugüne kadar Dubai'den Çin'e, Fransa'dan İtalya'ya onlarca rotaya birlikte seyahat etti.