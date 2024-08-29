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Giriş Tarihi: 30.8.2024

Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur birbirine girdi: Soyadı kavgası

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur birbirine girdi: Soyadı kavgası
Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur'un arası açıldı. Tuğçe'nin "Babam beni harcadı, bugüne kadar hiç destek olmadı" sözleri üzerine harekete geçen usta şarkıcı, avukatı aracılığıyla kızının artık 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Bu durum Tuğçe'yi çok sinirlendirdi.




'AL SENİN OLSUN'
Tuğçe, babasına şu sözlerle seslendi: "Tayfur soy ismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Paranın bittiğini bilseydim yardımcı olurdum. Al soyadın senin olsun! Yoluma Aydın olarak devam ederim. Zaten bana bir kuruşun geçmedi."
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Ferdi Tayfur ile kızı Tuğçe Tayfur birbirine girdi: Soyadı kavgası
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