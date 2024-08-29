Ferdi Tayfurdan kızına soyadı yasağı!

Arabesk müzik denince akla gelen ilk isimlerden Ferdi Tayfur uzun zamandır kızıyla sorunlar yaşıyor. Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur son olarak sahneleri bırakıp mağaza işine yöneldi. Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş ve haziran ayında da ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ
Ferdi Tayfur son olarak avukatı Hakan Tamgüç aracılığıyla bir açıklama yaptı. Tayfur soyisminin, ticari haklarının ve eserlerinin Tuğçe Tayfur tarafından kullanılmasının yasaklandığının belirtildiği açıklamada, "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz" denildi.
SOYİSMİMİ BANA LEYLEKLER VERMEDİ
Tuğçe Tayfur ise bu açıklamanın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" dedi.