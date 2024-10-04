Ferdi Tayfur’un damadı Muhammet Aydın gözaltına alındı

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın, ruhsatsız silahlarla yakalandı. Baskın sonrası tabancalara el konulurken, Aydın ise gözaltına alındı. Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla arasının açık olduğu kızına "Soyadımı kullanma" çağrısı yapmıştı. Tuğçe Tayfur, soyadı hakkından dolayı babasının 50 milyon TL talep ettiğini belirterek sitem etmişti.

MUHAMMET AYDIN'DAN FERDİ TAYFUR'A: HERKESE BABA OLDUN, BİZE SAHİP ÇIKMADIN

Ferdi Tayfur ile kızı arasında yaşanan soyadı polemiğine damat Muhammet Aydın da dahil olmuştu. Açıklamasında ise "Senin kızın mobbing yaşarken ben yanındaydım. Herkese baba oldun da, senin kızınla evlendim, senin torunun doğdu, bir sen bize sahip çıkamadın. Kayınpederim Ferdi Tayfur'un avukatının aba altından benim karıma sopa gösterişini hazmedemeyen bir adam olarak aile hiyerarşisine artık karışıyorum. Çünkü Tuğçe sahipsiz değil" diyerek sert ifadeler kullanmıştı.

POLİS EVİNE BASKIN YAPTI

Tayfur'un damadı son olarak farklı bir konuyla gündeme geldi. Polis ekiplerinin aldığı ihbarda, Muhammet Aydın'ın İstanbul Kağıthane'deki evinde arama yapıldı ve ruhsatsız iki adet tabanca ele geçirildi.

TABANCALARA EL KONULDU

Evde silahların olduğunu bilen birinin Aydın'ı ihbar ettiği öne sürüldü. Ekipler ise eve baskın yaptı. ihbarı yapan kişinin ise aileden biri olduğu iddia edildi. Baskın sonrası tabancalara el konulurken, Aydın emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.