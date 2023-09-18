Yıldız Tozu’ndan çocuklara 100 bisiklet: Deprem kardeşliği

24 Karefilm ve Sinehane ortak yapımı olan, Ahmet Sönmez'in yönettiği, Mustafa Kutlu'nun eserinden uyarlanan 'Yıldız Tozu' adlı filmin sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gaziantep'te özel bir etkinlik hayata geçirildi. Çocuklara 100 bisiklet hediye edildi.İslahiye Kalyon Konteyner kentte, depremzede çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Diyarbakır'dan da gelen çocuklarla festival havasının yaşandığı etkinlikte bisiklet yarışı da yapıldı.'Yıldız Tozu Bisiklet Yarışı'na filmin başrol oyuncusu Serdar Özer de katıldı. Özer, duygularını şöyle dile getirdi: "Çocukların mutluluğunda bir nebze de olsa pay sahibi olabilmek kadar insanı mutlu hissettiren başka bir şey olamaz. Dönüş yolunda içimdeki huzurun tek tarifi bu." Filmin yönetmeni Ahmet Sönmez ise "Deprem çocuklarımızın hatıralarında kötü bir anı olarak kalacak. Ama bu festival havasındaki bisiklet yarışının, en güzel anılardan biri olacağını umuyorum" dedi.