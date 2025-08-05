Fethetme sırası İspanya’da!

atv'de yayınlanan altı sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman, Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgi görmeye devam ediyor.

ÇARŞAMBALARI YAYINLANACAK

atv Distribution'ın yaptığı satış anlaşması doğrultusunda; dünya çapında büyük ses getiren ve 100'e yakın ülkede yayınlanan 'Kuruluş Osman' için, İspanya'nın önde gelen medya gruplarından Atresmedia ile anlaşma yapıldı.

Bu anlaşma neticesinde dizi İspanya'da prime time kuşağında izleyiciyle buluşuyor. 'Kuruluş Omsan', Kanal 6 (laSexta) kanalında, 'Imperio' adıyla bugün yayın hayatına başlayacak. Dizi, her çarşamba prime time'da yayınlanacak. 'Kuruluş Osman' (Imperio), bugüne kadar aralarında Venice TV Awards'ta En İyi Dizi ödülü de bulunan 30'dan fazla uluslararası ödül kazanarak küresel bir başarıya imza attı. Bu prömiyer, atv Distribution'ın Avrupa'daki gücünü bir kez daha perçinlerken, Türk dizilerinin uluslararası pazarlardaki büyüleyici etkisini ortaya koyuyor.