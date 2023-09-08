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Giriş Tarihi: 8.9.2023 06:17 Son Güncelleme: 8.9.2023 07:16

Eski hakem Fırat Aydınus "Namussuz" lafını affetmedi! Takipçisiyle davalık oldu

Eski FİFA kokartlı hakemlerden Fırat Aydınus, takipçisiyle davalık oldu. Ünlü hakem, sosyal medyada kendisi hakkında yazılan "namussuz" yorumunu affetmedi. Kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek yorumun sahibi İrfan Y'den şikâyetçi oldu. Kendisini "öfkeyle yazdım" şeklinde savunan şüpheli yorumcuya "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Eski hakem Fırat Aydınus Namussuz lafını affetmedi! Takipçisiyle davalık oldu

FİFA kokartlı hakemlerimizden ve aynı zamanda jeofizik mühendisi olan Fırat Aydınus, sosyal medyadaki bir yorumu savcılığa taşıdı. Fotoğrafının altındaki yorumu görünce çılgına dönen ünlü hakem, adliyeye koştu.

"NAMUSSUZ" LAFI ÇILGINA ÇEVİRDİ

Savcılığa sunduğu suç duyurusunda şüpheli İrfan Y'nin kendisine "Namussuz bir hakem" şeklinde yorumda bulunduğunu, 'namussuz2 kelimesinin hakaret içerdiğini ve ifade özgürlüğünü aştığını ifade etti. Kişilik haklarının zedelendiğini ileri sürerek İrfan Y'nin cezalandırılmasını istedi.

"ÖFKEYLE YAZDIM"

Ünlü hakemin şikâyeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli İrfan Y, öfkelendiği için kendini tutamadığını ve böyle bir yorumda bulunduğunu söyledi.

Savcılık, şüphelinin "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.

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Eski hakem Fırat Aydınus "Namussuz" lafını affetmedi! Takipçisiyle davalık oldu
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