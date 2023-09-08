Eski hakem Fırat Aydınus "Namussuz" lafını affetmedi! Takipçisiyle davalık oldu

"ÖFKEYLE YAZDIM"

Ünlü hakemin şikâyeti sonrası İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli İrfan Y, öfkelendiği için kendini tutamadığını ve böyle bir yorumda bulunduğunu söyledi.

Savcılık, şüphelinin "Hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapsini talep etti.