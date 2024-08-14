Filistin’in ‘F’sine bile tahammül edemiyorlar

Dünyaca ünlü piyanist Jayson Gillham'ın konseri, Filistin'de öldürülen gazetecilerle ilgili yaptığı yorum nedeniyle iptal edildi. Melbourne Senfoni Orkestrası (MSO), Gillham'ın 11 Ağustos'taki performansında İsrail'in Gazze'de öldürdüğü Filistinli gazeteciler hakkında yaptığı yorumlar nedeniyle bu kararın verildiğini, sahnenin kişisel görüşlerin açıklandığı bir yer olmadığını vurguladı. Açıklamada ayrıca, sanatçının ifadelerinin yol açtığı "rahatsızlık" nedeniyle kamuoyundan özür dilendi. Gillham'ın sözcüsü, ABC News'a verdiği demeçte, piyanistin, "MSO'ya ve orkestrayla devam eden ilişkisine duyduğu saygıdan dolayı" programdan çıkarılmasına ilişkin alınan karar hakkında yorum yapmayacağını kaydetti.