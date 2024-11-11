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Giriş Tarihi: 12.11.2024

‘Filistinlilerin huzur içinde yaşamalarını diliyorum’

‘Filistinlilerin huzur içinde yaşamalarını diliyorum’
Yönetmen Semih Kaplanoğlu, jüri başkanı olduğu 9. Kısa'dan Hisse adlı kısa film festivalinin ödül töreninde konuşma yaptı. Kaplanoğlu Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekerek şunları söyledi:



"Gazze'de yaşanan soykırımın bir an önce bitmesini ve oradaki insanların kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını diliyorum. Ayrıca festival ekibine çok teşekkür ederim. Burada geleceğin yönetmenlerini gördüm, umutlandım. Farklı bakış açılarıyla insanlığın değerlerini öne çıkaracak işler yapacaklarına inanıyorum."
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‘Filistinlilerin huzur içinde yaşamalarını diliyorum’
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