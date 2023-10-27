Florya’da şarkıcı Emirkan’a saldırı! Omzu kırıldı...

Şarkıcı Emirkan'ın yaralanmasına sebep olan kavga 24 Ekim günü saat 16.00 sıralarında Bakırköy'e bağlı Florya'da bulunan bir özel okul önünde meydana geldi. Çocuğunu almak için okul önünde bekleyen Emirkan, eşinin seslenmesi üzerine aracının yanına geldi. Siyah renkli plakasını bilmediği bir aracın kendi aracının arkasında durduğunu kendi aracının başında ise bir bayan ve bir erkek şahsın beklediğini gördü. İddiaya göre Emirkan, 'Kusura bakmayın' dediği Yeşim Y.'nin koruması olduğu iddia edilen Fatih isimli şahıstan "Çek şu aracını kemiklerini kırarım" cevabını aldı. Şarkıcı, cevap vermeyerek aracını başka bir alana çekti.