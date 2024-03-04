Formula 1 sezonu Boğaz’da açıldı

Türkiye'nin lider otomobil yayını Otohaber ve 90 yıldır yayımlanan dünyanın ilk erkek dergisi Esquire'ın Formula 1 Sezon Açılış Partisi, Oligark İstanbul'da gerçekleşti. 24 yarış ile Formula 1 tarihinin en uzun sezonu olan 2024 sezonunun açılış yarışı Bahreyn GP'sinin izlenmesiyle başlayan gece, yarış sonrasında keyifli bir parti ile devam etti.Aston Martin Türkiye, Castrol, DeLonghi, Pirelli ve TCL sponsorluğunda gerçekleştirilen gecede Esquire Yazı İşleri Müdürü Özge Dinç ve Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Eray Özgür, geceye katılan ünlü isimler ve otomobil dünyasının önde gelen konuklarıyla yakından ilgilenirken, sezonun ilk yarışını Red Bull takımından Max Verstappen kazandı.İkinci sırayı Red Bull'dan Sergio Perez alırken podyumdaki üçüncü basamakta Ferrari takımından Carlos Sainz yer aldı. Geceye katılanlar arasında; Seda-Cem Öğretir, Anıl Altan, Emre Yusufi, Şahika Ercümen, Enes Koçak, Eylül Tumbar, Hakan Dinçkök, Turgut Tunçalp, Çağrı Çıtanak ve Gökçe Eyüpoğlu vardı.