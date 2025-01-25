‘Fotoğraflarımın korunmasını isterim’

HÜLYA Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programının yeni bölümünde, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar'ı ağırladı. Keribar, 1950'de Kore Savaşı'na gönüllü tercüman olarak gidip bölgede çektiği fotoğrafların kendisine dünyanın kapılarını açtığını söyledi. Yapay zeka hakkında görüşlerini paylaşan sanatçı, "Fotoğraf icat edildiğinde ressamlar işsiz kalacağız diye düşündüler ama tarzlarını değiştirdiler ve işsiz kalmadılar. Yapay zekayı ister uygulayın ister uygulamayın, ancak takip etmezseniz treni kaçırırsınız" ifadelerini kullandı. Keribar, "Fotoğraflarınızı kime emanet edeceksiniz?" sorusuna "Fotoğraflarımın kaybolmaması ve gelecek nesillerin faydalanması için devlet çapında bir arşivde korunmasını isterim" diye yanıt verdi.