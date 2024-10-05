Fragmana yorum yağmuru

Beyza Alkoç'ın kitabından aynı adla sinemaya uyarlanan 0000 Kilometre'de filminin fragmanı yayınlandı. Filmin başrolleri olan Ahmet Haktan Zavlak ve Derya Pınar Ak'ın Paris çekimleri, sinema izleyicisi tarafından çok beğenildi. Yayınlanan iki teaser, beğeni yağmuruna tutulduktan sonra fragmana da yorum yağdı. "1 Kasım'da o sinemaya gidilecek", "Sürekli fragmanı izliyorum", "Bu sefer yüzde yüz eminim, ilk filmden daha güzel bir şey geliyor. Tek kelime ile bayıldım" ve daha birçok yorum gelen fragman, sinematografik resimleri ile her izleyeni ekrana kilitledi.