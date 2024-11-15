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Giriş Tarihi: 16.11.2024

Futbolcu alıyor sanatçı neden almasın

Usta sanatçı Halil Ergün’ün GÜNAYDIN’a yaptığı“Yeni nesil oyuncuların aldığı ücreti duyunca ağzım açık kaldı. Böyle para yok!” sözleri gündem olmuştu. Kimi Ergün’e destek verirken kimi de aksi görüş bildirdi. Zafer Algöz de Ergün’e itiraz etti

EVREN ABDULLAHOĞLU EVREN ABDULLAHOĞLU
Futbolcu alıyor sanatçı neden almasın




'ARZ-TALEP MESELESİ'
Dizi oyuncuları sürekli ücretlerine zam yapıyor, yapımcılar ve kanallar ise şikayetçi! Halil Ergün bu duruma "Yeni nesil oyuncuların aldığı ücretleri duyunca ağzım açık kaldı. Böyle bir para olamaz!" sözleriyle tepki göstermişti.




Tartışmaya Zafer Algöz de katıldı. Algöz, "Futbolcular da çok para alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız karşılığını vermeniz gerekiyor. Arz-talep meselesi bu!" dedi.
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Futbolcu alıyor sanatçı neden almasın
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