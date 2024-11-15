Futbolcu alıyor sanatçı neden almasın

Dizioyuncuları sürekli ücretlerine zam yapıyor, yapımcılar ve kanallar ise şikayetçi! Halil Ergün bu duruma "Yeni nesil oyuncuların aldığı ücretleri duyunca ağzım açık kaldı. Böyle bir para olamaz!" sözleriyle tepki göstermişti.Tartışmaya Zafer Algöz de katıldı. Algöz, "Futbolcular da çok para alıyor. Oyuncu alınca neden bozuluyorlar? Futbolcuya verilen paraya kimse acımıyor. Başrol oynayan, beğenilen ve yetenekli oyuncuyu kendi işinizde oynatmak istiyorsanız karşılığını vermeniz gerekiyor. Arz-talep meselesi bu!" dedi.