Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi! Stada el ele giriş yaptılar!

Galatasaray'ın efsanevi başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Süren ile Galatasaray'ın 38. başkanı Burak Elmas, geçtiğimiz şubat ayında boşanmıştı. Burak Elmas'ın oyuncu Tuğçe Koçak ile yeni bir aşka yelken açtığını ise Günaydın yazarı Bülent Cankurt geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.
Burak Elmas ve sevgilisi Tuğçe Koçak, ilk kez birlikte görüntülendi. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan çift, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını izlemek üzere stadyuma geldi.
Tuğçe Koçak kimdir?
Tuğçe Koçak, 10 Mart 1983'te İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi ve TÜRVAK'ta tamamlayan Koçak, 2000'li yılların başından itibaren televizyon projelerinde yer alarak oyunculuk kariyerine adım attı.
Eğitim sürecinin ardından farklı türlerdeki dizi ve sinema yapımlarında rol alan oyuncu, kariyerinin ilk dönemlerinde Gurbet Kadını ve Haziran Gecesi gibi televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti. Bu projeler, Koçak'ın ekran yolculuğunun ilk önemli durakları arasında yer aldı.
İlerleyen yıllarda oyunculuk çalışmalarını sürdüren Koçak, Arka Sokaklar ve Fırtınalı Aşk gibi yapımlarda da rol aldı. Farklı projelerde üstlendiği rollerle televizyon kariyerini geliştiren oyuncu, sonraki yıllarda da ekran çalışmalarına devam etti.
Oyuncunun televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında Gurbet Kadını, Haziran Gecesi, Arka Sokaklar, Fırtınalı Aşk ve Yasak Elma bulunuyor.