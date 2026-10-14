Galatasaray’ın eski başkanı Burak Elmas sevgilisi Tuğçe Koçak ile ilk kez görüntülendi! Stada el ele giriş yaptılar!

İlerleyen yıllarda oyunculuk çalışmalarını sürdüren Koçak, Arka Sokaklar ve Fırtınalı Aşk gibi yapımlarda da rol aldı. Farklı projelerde üstlendiği rollerle televizyon kariyerini geliştiren oyuncu, sonraki yıllarda da ekran çalışmalarına devam etti.

Oyuncunun televizyon kariyerinde öne çıkan yapımlar arasında Gurbet Kadını, Haziran Gecesi, Arka Sokaklar, Fırtınalı Aşk ve Yasak Elma bulunuyor.

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Haber Girişi Pınar Efe - Editör