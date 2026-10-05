Gastroantep Festivali Bengü konseriyle başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali
kapsamında, Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Bengü
sahne aldı. Sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendiren sanatçı, festivalin açılış akşamında müzikseverlerle buluştu. Bengü, konser repertuvarında "Kuzum", "Veto" ve "Korkma Kalbim"e de yer verdi. 9 gün kültür, sanat ve gastronomiyi aynı programda buluşturacak GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gsanat atölyelerine, söyleşilerden gastronomi programlarına uzanan yüzlerce etkinlikle 11 Ekim'e kadar devam edecek.