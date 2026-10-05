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Giriş Tarihi: 5.10.2026

Gastroantep Festivali Bengü konseriyle başladı

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Gastroantep Festivali Bengü konseriyle başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşen GastroAntep Kültür Yolu Festivali'nin ilk gününde Bengü sahne aldı. Sevilen şarkılarını Gaziantepliler için seslendiren sanatçı, festivalin açılış akşamında müzikseverlerle buluştu. Bengü, konser repertuvarında "Kuzum", "Veto" ve "Korkma Kalbim"e de yer verdi. 9 gün kültür, sanat ve gastronomiyi aynı programda buluşturacak GastroAntep Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatro gösterilerinden gsanat atölyelerine, söyleşilerden gastronomi programlarına uzanan yüzlerce etkinlikle 11 Ekim'e kadar devam edecek.
#BENGÜ #GAZİANTEP #TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
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Gastroantep Festivali Bengü konseriyle başladı
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