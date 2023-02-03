‘Gaz sancısı sandım ölümden döndüm’ölümden

Geçtiğimiz günlerde apandisiti patlayan ve bir hafta hastanede yatan Sinan Güleryüz ve eşi Özge Özder, Etiler'deydi. Yürümekte zorlanan Güleryüz, süreci şöyle anlattı: "Apandisitim patlamış. 8 gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat daha geç kalsam şu an hayatta değildim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Baya uzun süre bir temizlik yaptılar. Ben gaz sancısı sandım. 30 sene spor yaptığım için kendime güvendim, güvenmemek lazımmış. Ölümden döndüm." Özder ise "Sinan'ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi? Kendisi hastaneye gitti, beni hastaneden aradılar, ameliyata alıyoruz dediler" diye konuştu.