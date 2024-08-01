Gazapizm eve döndü!

Rapçı Gazapizm geçtiğimiz akşam İzmir Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda sahnedeydi. Türkiye'nin 3 büyük şehrinde vereceği dev konserlerin ilk ayağını "Evim" dediği İzmir'de gerçekleştiren Gazapizm, konserde son albümü 'Dönmek İçin Eve'deki şarkıları, dev ledlerden yayınlanan uzun metraj film gösterimi eşliğinde seslendirdi. Konserin ikinci yarısında orkestra ve koroyla sahneye çıkan Gazapizm, sevilen şarkılarını art arda seslendirdi. Ünlü rapçi konser serisine 16 Ağustos'ta İstanbul, 17 Ağustos'ta ise Ankara'da devam edecek.