Gazze’de hastane vuran İsrail’e ünlülerden sert tepki!

İsrail, 11 gündür Gazze'ye ölüm yağdırıyor. Havadan ve denizden abluka altına aldığı Gazze'de her 5 dakikada bir Filistinlinin hayatını kaybettiği bilinirken İsrail bir insanlık suçu işliyor.

Son olarak Gazze'de hastanenin vurulduğu öğrenildi. En az 500 kişi hayatını kaybetti. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı "İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine bombalı saldırısında 500 şehit var." açıklamasında bulundu.

ÜNLÜLER DE KATLİAMA SESSİZ KALMADI

Yaşananlara ünlüler de sessiz kalmadı. Birçok ünlü İsrail'e tepkisini ortaya koydu.

ÜNLÜ İSİMLERDEN SERT TEPKİ!

Alişan'dan Demet Akalın'a, İrem Derici'den Hadise'ye kadar birçok ünlü bu katliama sessiz kalmadı.

ESRA EROL: İÇİM TİTRİYOR

Ünlü sunucu Esra Erol sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Erol, "Burası bir hastane savaşın masumları nasıl hedef aldığı insanlık suçunun en ağırının yaşandığı bir savaşa tanık oluyoruz. İçim titriyor!!! Bu bir katliam… İsrail'in #Gazze'de El Ahli Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında 500 kişi öldü." ifadelerini kullandı.

ALİŞAN: YETMEDİ Mİ ÖLDÜRDÜĞÜN MASUMLAR?

Ünlü şarkıcı Alişan, "Yetmedi mi öldürdüğün masumlar? Doymadın kana, doymadın vahşete, doymadın cinayete... Hastane bombalamak, binlerce masum insanı öldürmek ne demek? Katilsin İsrail! Kahrolsun İsrail"

İREM DERİCİ: ÜZGÜNÜM...

İrem Derici, "El birliğiyle üstümüze düşeni yapalım. Kanımız çekildi, gördüklerimiz insanlık dışı, üzgünüm"

SERHAT TEOMAN: YAZIKLAR OLSUN

Ünlü oyuncu Serhat Teoman ise, "Hastane bombalamak insanlık suçudur. Yazıklar olsun. Tüm dünya sadece izliyor"

BAŞAK DİZER: DURDURUN BU VAHŞETİ!"

Ünlü manken- oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer ise bu katliama sessiz kalmayarak, "Yeter artık! İnsanlık öldü! Çocuklar öldü, çocuklar! Durdurun bu vahşeti!"

DEMET AKALIN: İNSANIZ BİZ CANIMIZ YANIYOR!"

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, " Hastane bombalamak insanlık suçudur. Net! Savaşın da bir kuralı vardır! Lanet olsun! İnsanız biz canımız yanıyor!"

BERK ATAN: VAHŞET YAŞATILIYOR

Ünlü manken Berk Atan, "Tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de Filistin halkına vahşet yaşatılıyor. Bu resmen kılıfına uydurulmuş bir sivil katliama dönüştü. Binlerce masum çocuk hayatını kaybediyor ve tüm dünya sadece izliyor. Bir çocuğun yaşama hakkını elinden alan tüm davaların Allah belasını versin"

HADİSE: KATLİAMDIR!

Ünlü şarkıcı Hadise ise, "Bu bir savaş değil! Sivilleri öldürmek, hastaneleri vurmak bir savaş suçudur. Katliamdır!" ifadelerini kullandı.