‘Gazze’de kaybettiklerimiz film olmayı hak ediyor’

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali, Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni'yi ağırladı. Almughanni'nin, İsrail'in bombalı saldırıları sonrası evleri yıkılan Gazzeli bir ailenin hikayesini anlattığı kısa belgeseli 'Shujayya', Filistin mülteci kampında yaşayan Khodor'un kimlik edinme mücadelesine ışık tuttuğu belgeseli 'Son Of The Streets' ile kendisini İsrail'in kontrol noktasından geçirecek taksi arayan Filistinli gencin hikayesini işlediği kısa filmi 'An Orange from Jafaa' ilgiyle izlendi.

Gösterimlerin ardından söyleşiye katılan Almughanni, Filistinlilere ve kendisine duydukları sempati ve verdikleri destek için Türk halkına teşekkür etti. Almughanni, filmlerinde çocukluk döneminde gördüklerini aktardığını belirterek, "Köyüm, Gazze'de İsrail sınırındaki tellerin yakınındaydı. Çocukluğumdan itibaren oradaki çatışmaları görebilir ve duyabilirdim. Ben de gelecekte o zaman tanık olduğum görüntüleri sinemaya aktarmayı düşlerdim" dedi.







Almughanni, şöyle devam etti: "Gazze'de şehit olan her bir insanın kendi hikayesi var. Ölen, kaybettiğimiz her kişi aslında bir film olmayı hak ediyor. Ölmekle de bitmiyor, savaşta geri kalanların hepsi hayatları boyunca bu travmayı yaşamaya devam edecekler. Durum hayatımızın her aşamasında, yemek yediğimizde, okula gittiğimizde, büyüdüğümüzde, sürekli hayatımızı etkiliyor ve yaşantımızı cehenneme çeviriyor."



75 YILLIK ZULMÜ TÜM DÜNYA GÖRDÜ

Sinema sayesinde insanların İsrail'in yarattığı zulmün yeni bir şey olmadığının farkına vardığına dikkat çeken Almughanni, "Birçok insan Gazze'de yaşanan zulümden haberdar olmaya başladı 7 Ekim'le birlikte. Filistin diye bir ülkenin var olduğunu ve 75 yıldır bu zulmü görür hale geldiler. Yahudiler de bunu Nazi katliamından sonra sinemayla bütün dünyaya pazarladılar" diye konuştu.