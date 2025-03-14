‘Gazze’deki kadınların acısına kayıtsız kalamayız’

Nil Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (NEYAD), Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu 69. oturumunda New York'taki Türkevi'nde etkinlik düzenledi. 'Kadınların Güçlendirilmesinde Aile ve Toplumun Rolü' panelinde New York Türkiye Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazal'ın selamlama konuşmasıyla başlayan program, NEYAD ABD Temsilcisi Mine Anlar'ın konuşması ile devam etti.

NEYAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Diptaş konuşmasında kadınların dünya çapında eğitim hakkını savunurken, Gazze'deki kadınların çektiği acılara kayıtsız kalmamamız gerektiğinin altını çizdi. Panelde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Türkiye olarak, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek, kadınların ve kız çocuklarının her seviyede eğitime erişimini sağlamak için kararlı adımlar atıyoruz. Bu alanda, yenilikçi ve kapsayıcı politikalar geliştirmeye devam ediyoruz" dedi.