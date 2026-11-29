Linet, İstanbul'daki konserinden önce gündemle ilgili soruları yanıtladı. Dün Batum'daki maçta Beşiktaş
kafilesi ve taraftarlarının yaşadığı olaylara üzüldüğünü söyleyen sanatçı, "Sanat ve spor barışın ve kardeşliğin simgesidir. Beşiktaş taraftarının Filistin davası için gösterdikleri onurlu davranışlarını ve dik duruşlarını kutluyorum" dedi. Gazze
'yle ilgili açıklamalarının da arkasında olduğunu belirten Linet, "Gazze'de yapılan soykırımı lanetliyorum. Sadece kınamakla geçmeyiz. Önce insanım. Ve zulüm bizdense, ben bizden değilim" diye konuştu.