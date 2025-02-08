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Giriş Tarihi: 9.2.2025

Gece kulübünde yumruklu kavga

Eski milli kaleci Tolga Zengin’in olaylı gecesi! Zengin, Bebek’te gittiği mekanda tuvalet sırası beklerken bir müşteriyle önce sözlü tartışma yaşadı, ardından adama yumruk attı. İkiliyi, güvenlik görevlileri ayırdı

GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Gece kulübünde yumruklu kavga
Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen eski milli kaleci Tolga Zengin, geçtiğimiz günlerde bir kavgaya karıştı. Bebek'te bir mekanda eğlenen Zengin, tuvalet sırasında bir müşterinin kapıyı sert bir şekilde açmasıyla kafasına darbe aldı. Ardından ikili arasında sözlü tartışma başladı.

KAŞINI PATLATTI
Olayın büyümesi üzerine sinirlenen Tolga Zengin, tartıştığı adama yumruk atarak kaşını patlattı. Güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Zengin, mekandan ayrıldı. Futbolcunun kavga ettiği kişinin başka bir mekanda işletmeci olduğu öğrenildi.
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Gece kulübünde yumruklu kavga
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