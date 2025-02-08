Gece kulübünde yumruklu kavga

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor'da forma giyen eski milli kaleci Tolga Zengin, geçtiğimiz günlerde bir kavgaya karıştı. Bebek'te bir mekanda eğlenen Zengin, tuvalet sırasında bir müşterinin kapıyı sert bir şekilde açmasıyla kafasına darbe aldı. Ardından ikili arasında sözlü tartışma başladı.Olayın büyümesi üzerine sinirlenen Tolga Zengin, tartıştığı adama yumruk atarak kaşını patlattı. Güvenlik görevlileri ve diğer müşterilerin araya girmesiyle sakinleşen Zengin, mekandan ayrıldı. Futbolcunun kavga ettiği kişinin başka bir mekanda işletmeci olduğu öğrenildi.