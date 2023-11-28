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Giriş Tarihi: 29.11.2023

Gelin Nalan’ın tehlikeli oyunları

3 Aralık’ta atv’de ekrana gelecek olan ‘ALTIN KAFES’te Beyoğlu Ailesi’nin gelini ‘Nalan’ı Ebru Cündübeyoğlu canlandırıyor. Gücü ele geçirmek isteyen ‘Nalan’, tehlikeli oyunlarıyla dizinin kaderini belirliyor

Gelin Nalan’ın tehlikeli oyunları
atv'nin aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek yeni dizisi 'Altın Kafes'in oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı isimler yer alıyor. Başarılı oyuncu Ebru Cündübeyoğlu da 'Altın Kafes'te canlandıracağı 'Nalan' karakteriyle çok konuşulacak. Senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu dizi, 3 Aralık Pazar akşamı ilk bölümüyle ekrana gelecek. Beyoğlu Ailesi'nin gelini olan Nalan (Ebru Cündübeyoğlu), veliaht Onur'un (Aytaç Şaşmaz) annesidir. Tüm hisselerin sahibi olan kayınvalidesi Zümrüt'ün yerine geçerek bütün kontrolü eline almak için gün sayan Nalan, oğlu Onur'un da hayatını kontrol altında tutmaya çalışmaktadır. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki imkanları sonuna kadar kullanabilmek için tehlikeli oyunlar kurmaktan geri kalmayacaktır.
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Gelin Nalan’ın tehlikeli oyunları
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