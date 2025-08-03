Gelini davul zurna ekibiyle evinden aldılar

OYUNCU Sitare Akbaş, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen ve oyuncu sevgilisi Cengiz Orhonlu ile geçtiğimiz günlerde nişanlanmış ve sosyal medya hesabından evlilik hazırlığında olduğunu duyurmuştu. Bir hayli heyecanlı olan çift, önceki akşam davul zurna eşliğinde evlendi. Cengiz Orhonlu, gelini evinden almak için davul zurna ekibi tuttu. Gelinin kapıdan çıkmasıyla başlayan müzik, herkesi coşturdu. Orhonlu eğilerek, cebinden çıkardığı bir deste parayı davul çalan müzisyenin başından aşağıya fırlattı. Çiftin sade gelinlik ve damatlığı dikkat çekerken, onları bu mutlu günlerinde yakın arkadaşları Elçin Afacan ve Alican Aytekin de yalnız bırakmadı.