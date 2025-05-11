Genç senaristlere destek

Genç yetenekleri teşvik etmek ve yaratıcı hikâyelerin sinema dünyasına kazandırılması için ilk kez 'TOBB İGGK Kısa Film Senaryo Yarışması' düzenleniyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Genç Girişimciler Kurulu tarafından hayata geçirilen yarışmanın jüri başkanlığını TÜRSAK Vakfı Başkanı ünlü yapımcı Cemal Okan üstleniyor. Dereceye giren senaryolara nakdi ve ayni ödüllerin dağıtılacağı yarışmada; birinci senaryoya 50 bin TL, ikinci senaryoya 30 bin TL, üçüncü senaryoya ise 20 bin TL verilecek. Ödüllerin 29 Mayıs'ta AKM Yeşilçam Sineması'nda düzenlenecek tören ile sahiplerini bulacağı yarışma, workshoplar ve söyleşilere de ev sahipliği yapacak.