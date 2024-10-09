Genç tasarımcılar geliyor

Türkiye'nin kesintisiz ve en uzun süre devam eden tek tasarım yarışması Koza Genç Moda Tasarımcıları Yarışması'nın 32'ncisi, genç yeteneklerin yaratıcılığına sahne oluyor. İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) tarafından düzenlenen yarışmanın 10 finalisti, kasım ayında gerçekleşecek final öncesinde İstanbul Moda Akademisi'nde birbirinden özel koleksiyonları hakkında basın ve kanaat önderlerine bilgi verdi. Toplantıya Nihan Peker ve Belma Özdemir, İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Koza Jüri Başkanı Nejdet Ayaydın gibi isimler katıldı.