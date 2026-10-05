‘Gençler yaş aldıkça bizim safımıza geliyor’

Türk sanat müziğinin usta ismi Muazzez Ersoy Maslak
'taki eğlence mekanında sahne aldı. Konser öncesi Ersoy, samimi açıklamalarda bulundu. Yeni neslin müzik tercihleriyle ilgili konuşan Ersoy, "Gençler biraz daha güncel ve popüler akımlara ilgi duyuyor ama yaşları ilerledikçe bizim safımıza geliyorlar" dedi. Arabesk
müziğin yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili de konuşan Ersoy, şunları söyledi: "Ben kendimi bildim bileli arabesk müzik hep sevildi. Ben de çok seviyorum ve severek okuyorum. Duygularımıza tercüman olan bir müzik. Arabesk vazgeçilmez." Ersoy, oyunculukla ilgili de "Ben daha çok sahne kadınıyım. Bir dizide bir-iki bölüm misafir olarak yer alabilirim ama benim tercihim her zaman sahne" diyerek noktayı koydu.