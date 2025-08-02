Gençlerin sevgilisi gönülleri birleştirdi

Dünyaca ünlü sanatçı Maher Zain, Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen TÜGVA Yaz Okulları Finali'nde on binlerce genç hayranıyla buluştu. 40 bin kişinin katıldığı dev konserde, izleyicilerin büyük bölümünü gençler oluşturdu. TÜGVA davetlisi olarak sahneye çıkan Lübnan kökenli İsveçli sanatçı Maher Zain, seslendirdiği şarkılarla sevenlerine coşku dolu anlar yaşattı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen hayranları, Zain'in şarkılarına eşlik etti. Binlerce öğrenci stadyumu adeta dev bir koro haline geldi.