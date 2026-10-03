Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın şimdi nasıl görünüyor! Bülend Çolak’tan şaşırtan değişim

Bir döneme damga vuran yapımlardan biri olan "Geniş Aile", mahalle hayatını renkli karakterleri ve kendine özgü mizahıyla ekranlara taşıyordu. Cevahir'den Koyu Bilal'e, Zekai'den Ulvi'ye kadar pek çok karakterin yer aldığı dizide, izleyicinin hafızasında yer eden isimlerden biri de kuşkusuz Bülend Çolak'ın canlandırdığı Ulvi'ydi.
Ufuk Özkan'ın hayat verdiği Cevahir'in yakın çevresinde yer alan Ulvi, arkadaşının peşinden sürüklenirken kendisini çoğu zaman birbirinden komik olayların ortasında buluyordu. Saf tavırları, yaşananları kendine has şekilde değerlendirmesi ve Cevahir'e olan bağlılığı, karakterin en dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyordu. Bülend Çolak'ın kendine özgü mimikleri, ses tonu ve oyunculuğu ise Ulvi karakterinin akıllarda kalmasında önemli rol oynadı.
"Geniş Aile" ekran macerasını tamamladıktan sonra Ulvi karakteri tamamen geride kalmadı. Bülend Çolak, dizinin sinema uyarlamalarında da aynı karakterle seyircinin karşısına çıktı. Böylece Cevahir ve Ulvi'nin televizyonda başlayan hikâyesi beyazperdede de devam etmiş oldu. Ancak Çolak'ın oyunculuk serüveni "Geniş Aile"den çok daha önce başlamıştı. Oyuncu, Reis Çelik'in yönetmen koltuğunda oturduğu 1998 yapımı "Hoşçakal Yarın" filminde Hüseyin İnan karakterini canlandırarak sinemadaki kariyerinin önemli adımlarından birini attı. Daha sonra "Gönül Yarası" filminde de rol aldı.
"Geniş Aile" sonrasında da farklı karakterlerle izleyici karşısına çıkmayı sürdüren Bülend Çolak, "Türk'ün Uzayla İmtihanı" dizisinde bilim insanı Acar Dimdik'i oynadı. "Hükümet Kadın" serisinde Baran karakterine hayat veren oyuncu, "Sucu Kamil" filminde Kamil, "Hayati ve Diğerleri" dizisinde ise Vedat olarak seyirciyle buluştu.
Çolak'ın rol aldığı yapımlar arasında "Çakallarla Dans" serisi de bulunuyor. Oyuncu ayrıca "İllegal Hayatlar" filminde Koray karakterini canlandırdı. Televizyon kariyerinde ise "Tutunamayanlar", "Ada Masalı" ve "İçimizdeki Ateş" gibi farklı projelerde yer aldı. Yani Bülend Çolak, yıllar içerisinde birbirinden farklı karakterlerle oyunculuk yolculuğunu sürdürdü. Ancak izleyicinin onu en çok Ulvi karakteriyle hatırlaması, "Geniş Aile"nin bıraktığı etkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.
"Geniş Aile"nin yayınlandığı yılların üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen dizinin sevilen karakterleri zaman zaman yeniden gündeme geliyor. Bülend Çolak'ın son görüntüleri de yıllar önce ekranlarda izlediğimiz Ulvi karakterini yeniden hatırlattı. Diziyi takip edenler için oyuncunun bugünkü hali, Cevahir ve Ulvi'nin yaşadığı eğlenceli mahalle maceralarına adeta kısa bir nostalji yolculuğu oldu.