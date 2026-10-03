Geniş Aile’nin Ulvi’si bakın şimdi nasıl görünüyor! Bülend Çolak’tan şaşırtan değişim

Çolak'ın rol aldığı yapımlar arasında "Çakallarla Dans" serisi de bulunuyor. Oyuncu ayrıca "İllegal Hayatlar" filminde Koray karakterini canlandırdı. Televizyon kariyerinde ise "Tutunamayanlar", "Ada Masalı" ve "İçimizdeki Ateş" gibi farklı projelerde yer aldı. Yani Bülend Çolak, yıllar içerisinde birbirinden farklı karakterlerle oyunculuk yolculuğunu sürdürdü. Ancak izleyicinin onu en çok Ulvi karakteriyle hatırlaması, "Geniş Aile"nin bıraktığı etkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.