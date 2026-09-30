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Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:09
Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti
Bir dönemin sevilen gençlik dizileri arasında yer alan Kavak Yelleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterleriyle izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizide Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci de başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi gündem oldu.