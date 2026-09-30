Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Magazin Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti
Giriş Tarihi: 30.09.2026 12:09

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Bir dönemin sevilen gençlik dizileri arasında yer alan Kavak Yelleri, üzerinden yıllar geçmesine rağmen unutulmayan karakterleriyle izleyicilerin hafızasındaki yerini koruyor. Dizide Deniz karakterini canlandıran İbrahim Kendirci de başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürdüren ünlü oyuncunun yıllar içerisindeki değişimi gündem oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Türk televizyonlarının sevilen gençlik dizileri arasında özel bir yere sahip olan Kavak Yelleri, finalinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin ilgisini kaybetmeyen yapımlar arasında bulunuyor. 2007-2011 yılları arasında ekranlara gelen dizi; Aslı Enver, Pelin Karahan, Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ve Sarp Apak gibi başarılı oyuncuları aynı projede buluşturmuştu. Sıcak hikâyesi, unutulmaz karakterleri ve gençlik dünyasını yansıtan sahneleriyle Kavak Yelleri, aradan geçen zamana rağmen izleyicilerin hafızasında yerini korumayı sürdürüyor.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Kavak Yelleri dizisinin unutulmaz oyuncularının yıllar içerisindeki değişimleri sosyal medyada ve magazin gündeminde konuşulmayı sürdürüyor. Yapımda Deniz Akça karakterine hayat veren İbrahim Kendirci de son dönemde merak edilen isimlerden biri oldu. Uzun süredir ekranlarda yer almayan başarılı oyuncunun yıllar sonraki görüntüsü, dizinin hayranlarının ilgisini çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Aradan geçen yıllara rağmen neredeyse hiç değişmeyen Kavak Yellerinin Deniz'i İbrahim Kendirci, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

39 yaşındaki yakışıklı oyuncu, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda öne çıkan fit hali ile övgüleri topluyor.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Adeta yıllara kafa tutan Kendirci, şimdilerde aktif bir spor hayatıyla iç içe.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

"Bir insan hiç mi yaşlanmaz" yorumları yapılan İbrahim Kendirci'nin paylaşımlarına ise beğeni yağıyor.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Ünlü oyuncu, Payitaht: Abdülhamid, Darısı Başımıza, Nöbet, Sen Yaşamaya Bak ve Sonsuza Dek Nedime gibi yapımlarda da rol almıştı. Ayrıca şarkıcı Melek Mosso'nun Gel desem de gelme adlı şarkısının klibinde rol aldı.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Geçtiğimiz aylarca bir YouTube programına katılan İbrahim Kendirci, Kavak Yelleri'ni çektiği yıllara dair, "Gençliğim! Çok karizmatiktik o zamanlar." diyerek itirafta bulundu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Öte yandan İbrahim Kendirci, geçen aylarda rol arkadaşı Dağhan Külegeç ile buluşmuştu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

ESRA CEYHAN ŞİMDİ NE YAPIYOR

90'lı yılların televizyon izleyicisinin hafızasında güçlü bir yer edinen Esra Ceyhan, uzun bir aranın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Bir döneme damga vuran "A'dan Z'ye" programıyla tanınan ve özellikle gündüz kuşağında farklı formatıyla dikkat çeken Ceyhan, ekranlardan uzak bir yaşam sürmesine rağmen takipçilerinin ilgisini kaybetmiş değil.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

ATV ekranlarında yayınlanan programıyla adından sıkça söz ettiren Esra Ceyhan, aynı zamanda Orhan Gencebay'ın yıllarca konuşulan "Dil Yarası" klibinde yer almasıyla da popüler kültürde iz bırakmıştı.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

56 yaşındaki sunucu, televizyon kariyerine ara verdikten sonra daha çok sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapmayı tercih ediyor. Son olarak paylaştığı güncel fotoğrafları ise kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Ceyhan'ın doğal görünümü, sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Paylaşımlarının altına yapılan yorumlarda takipçileri, genç ve dinamik görüntüsünün sırrını merak etti.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

İŞTE SON HALİ! "BOTOKS DA YOK DOLGU DA!

Özellikle "botoks" ve "dolgu" iddiaları gündeme gelirken, Esra Ceyhan bu söylentilere net bir yanıt verdi. Sunucu, herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını belirterek, "Botoks da dolgu da yok" ifadelerini kullandı ve doğal halini koruduğunu vurguladı.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Öte yandan Esra Ceyhan, geçmişte aldığı kilolar nedeniyle maruz kaldığı eleştirilere karşı da sessiz kalmamıştı. Sosyal medyada yapılan kırıcı ve aşağılayıcı yorumlara sert tepki gösteren Ceyhan, kilo üzerinden yapılan yorumların bir tür zorbalık olduğunu dile getirmişti.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Ünlü sunucu, bu tür davranışların normalleştirilmesine karşı çıkarak, kalp kırmanın ve kötü sözlerin er ya da geç karşılık bulacağını ifade etmişti.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Uzun süredir televizyon projelerinde yer almayan Esra Ceyhan'ın yeniden ekrana dönüp dönmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Şimdilik sosyal medyada aktif olmayı sürdüren Ceyhan, paylaşımlarıyla hem nostalji yaşatıyor hem de doğallık vurgusuyla takipçilerinden destek görüyor. Yıllar geçse de adından söz ettirmeyi başaran Esra Ceyhan, gündemde kalmaya devam eden isimler arasında yer alıyor.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

AKASYA DURAĞI'NIN FATO ANEY'İNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?

Sema Aras, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım attı ve kısa sürede kendine özgü bir tarz oluşturdu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Kurtlar Vadisi, Mutlugiller, Sırlar Dünyası, Ateşli Topraklar, Belalı Baldız, Doktorlar, Memur Muzaffer, Son Bahar ve Pis Yedili gibi birçok projede yer alan Aras, özellikle Akasya Durağı ile büyük bir kesimin gönlünde taht kurmuştu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

İŞTE SON HALİ!

61 yaşındaki oyuncu, kısa kestirdiği ve pembeye boyattığı saçlarıyla göz kamaştırdı. Aras'ın bu cesur değişimi, hem hayranlarını hem de televizyon izleyicilerini adeta şaşkına çevirdi.

Dizideki 'Fato Aney' karakteri, hem sıcaklığı hem de renkli kişiliğiyle izleyiciler tarafından unutulmazlar arasına girdi.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Sema Aras'ın son hali ise adeta yıllara meydan okuduğunu gösteriyor. Kısa kestirdiği saçlarını pembeye boyatan oyuncu, stilinde yaptığı bu radikal değişiklikle sosyal medyada geniş yankı buldu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde 1963 yılında dünyaya gelen Sema Aras, oyunculuk tutkusunu genç yaşta keşfetti ve o günden beri sahnelerde ve ekranlarda adını duyurdu.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTAN 2000'LERİN POP STARINI GÖRDÜNÜZ MÜ? İŞTE MELİH GÖRGÜN'ÜN SON HALİ...

Kimileri onu dizi ve filmlerden tanıyor, kimileri ise müzikteki yeteneğini hatırlıyor. Fakat son yıllarda ortaya çıkan bir detay, Görgün'ün hayatını tamamen farklı bir boyuta taşıyor: O, aynı zamanda bir akademisyen.

Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

Adana doğumlu olan Melih Görgün, ilk-orta-lise eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Yeditepe Üniversitesi Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümüne tam burslu olarak girerek mezun oldu. Ancak onun hikâyesi burada bitmiyor.

SON DAKİKA