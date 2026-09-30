Bir dönemin yıldızıydı! Kavak Yelleri’nin Deniz’i İbrahim Kendirci’nin son hali dikkat çekti

İŞTE SON HALİ! "BOTOKS DA YOK DOLGU DA!

Özellikle "botoks" ve "dolgu" iddiaları gündeme gelirken, Esra Ceyhan bu söylentilere net bir yanıt verdi. Sunucu, herhangi bir estetik müdahale yaptırmadığını belirterek, "Botoks da dolgu da yok" ifadelerini kullandı ve doğal halini koruduğunu vurguladı.