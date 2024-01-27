Gerçek bir umut hikayesi

Ampüte futbolcu Barış Telli'nin gerçek hayat hikayesinin anlatıldığı 'Hayatla Barış' filminin fragmanı yayınlandı. 23 Şubat'ta gösterime girecek olan gerçek bir umut hikayesinin başrolünde Taner Ölmez yer alıyor. Oyuncu kadrosunda Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer aldığı film, küçük yaşta yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayalleri yok olan ama mücadele etmekten vazgeçmeyen Barış'ın kendi alanında eşsiz bir futbolcu olma hikayesini beyazperdeye taşıyor.