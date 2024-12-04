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Giriş Tarihi: 5.12.2024

Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de

Holding’in ilk bölümü bu akşam saat 20.00’de atv’de! Dizide yaşanacak aile içi hesaplaşmalar, entrikalar, tuzaklar, kıskançlıklar, ihanetler ve ters köşeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek

Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de
BELALISI MAHİR!
Merakla beklenen Holding dizisi başlıyor! Dizi, "Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatma" vaadiyle geliyor. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.




DEV KADROSU VAR
DİZİ dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ali İl (Hakan) gibi önemli isimler rol alıyor.

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Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de
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