Gerçek hayatların gerçek öyküsü Holding’de

Meraklabeklenen Holding dizisi başlıyor! Dizi, "Gerçek hayatların gerçek hikayesini anlatma" vaadiyle geliyor. Her büyük gücün, büyük düşmanları olur. Altınordu Holding'in en belalı düşmanı ise karanlık geçmişin ortaklarından Mahir Beyoğlu'dur. Osman'ın can dostu ve yoldaşı Zakir; Mahir'i durdurmak için akıllıca oynamak zorundadır.DİZİ dev oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Dizide Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir), Öznur Serçeler (Ceyda Altınordu Tavancı), Melisa Döngel (Sema Altınordu Davis), Şebnem Hassanisoughi (Ebru Karaaslan), Kayra Şenocak (Nesim), Ali İl (Hakan) gibi önemli isimler rol alıyor.